Порносайт предложил Меган Маркл работу

Порносайт YouPorn предложил жене принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл работать в индустрии эротического контента. На сайте издания Metro опубликовано обращение вице-президента компании Чарли Хьюза (Charlie Hughes).

«Мы в курсе, что у вас множество интересных и достойных предложений, но мы предлагаем вам должность директора по особым инициативам компании, чтобы заниматься благотворительной деятельностью YouPorn», — отметил он.

Материалы по теме Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?

По мнению Хьюза, Маркл станет прекрасным сотрудником на этой позиции. Она смогла находить «креативные решения» даже находясь в обстановке, где «царствуют устаревшие порядки и образ мышления», уверен Хьюз, намекая на взаимоотношения с королевской семьей супруга.

«Именно поэтому вы отлично подходите на эту позицию», — подчеркнул вице-президент компании. Он хотел бы, чтобы Маркл разработала стратегию благотворительных акций всей компании. В письме не стали прямо указывать гонорар и условия работы, но выразили надежду на получение ответа от герцогини Сассекской.

Ранее Меган Маркл поблагодарили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Основатель фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин сказала слова благодарности герцогине Сассекской за фотографии в купальнике, которые публиковали таблоиды.

В январе принц Гарри и герцогиня Меган объявили о намерении отказаться от королевских привилегий. Позже королевская семья во главе с Елизаветой II собрала совет, на котором стороны договорились о переходном периоде, в течение которого супруги будут постепенно отказываться от королевского финансирования. Они также будут периодически уезжать из Великобритании в Канаду и обратно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!