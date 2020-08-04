Российские пранкеры разыграли американского губернатора

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли губернатора американского штата Орегон Кейт Браун. Разговор опубликован на YouTube-канале «Октагон».

Телефонные хулиганы в роли представителей президента Украины Владимира Зеленского пообщались с главой штата о возможности приезда в Орегон и организации встречи с ней. Она согласилась на общение с украинским лидером.

Также Лексус спросил о возможности провести встречу с мэром города Спрингфилд. Пранкеры хотели пообщаться с Джо Куимби, главой вымышленного Спрингфилда, в котором живут герои мультфильма «Симпсоны». На это Браун ответила, что постарается организовать встречу и пояснила, что «мэр — женщина». В штате существует город с таким названием, его мэром является Кристин Ландберг (Christine Lundberg).

Под конец разговора пранкеры заявили о том, что планируют быть сватами президента Украины. Они спросили, готова ли Браун стать супругой Зеленского. Вован и Лексус пояснили, что якобы таким образом президент США Дональд Трамп сможет добиться ее отъезда на Украину и ухода с поста, чтобы назначить губернатора-республиканца.

Ранее Вован и Лексус разыграли активистку и бывшую стажерку в Белом доме Монику Левински. В этом разговоре они представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Левински стала известна из-за скандала о том, что президент США Билл Клинтон имел с ней сексуальную связь в Белом доме.