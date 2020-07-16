Пранкер Вован раскрыл детали подготовки к звонку президенту Польши

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) описал, как он вместе с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) готовился к звонку президенту Польши Анджею Дуде. В интервью «Москве 24» он раскрыл детали подготовки и рассказал, что разговор удалось организовать за четыре часа.

«Некоторые думают, что мы где-то номера получаем, звоним и сразу нам отвечают. Конечно, у нас не было никаких прямых номеров президента», — заверил Кузнецов. Он рассказал, что вместе со Столяровым оставил свой контактный номер как от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, от имени которого они и общались с Дудой. После этого пранкеры получили два проверочных звонка из офиса польского президента. Затем им по почте подтвердили, что звонок поставлен в расписание политика.

Кузнецов признал, что несмотря на кажущуюся легкость, позвонить президенту может не каждый. «Надо все-таки знать определенную систему, куда позвонить, какие министерства и департаменты в офисе президента это организовывают. И надо хотя бы элементарно знать, как строится беседа, ее протокол», — посоветовал пранкер. При этом он отметил, что они со Столяровым были удивлены тому, насколько быстро удалось все организовать, и предположили, что в администрации президента Польши «очень хотели пообщаться с генеральным секретарем ООН».

На итоговый успех, отметил Вован, также повлиял тот факт, что Дуда в тот день получал множество поздравительных звонков. Поэтому службы «не пытались сильно верифицировать» тех, кто звонил избранному президенту. Беседу с ним пранкер назвал интересной.

Вован и Лексус позвонили Дуде от имени Гутерриша 15 июля и поздравили с переизбранием. В разговоре они затронул тему коронавируса, а затем предложили Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.

После этого глава МИД страны Яцек Чапутович заявил, что звонок мог быть «актом дезинформации» со стороны России, призванным поссорить польское государство с Украиной. Чапутович рассказал, что инцидент расследуется на уровне спецслужб и его министерства.