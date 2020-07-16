Польша заподозрила Россию в попытке поссорить ее с Украиной

Звонок российских пранкеров президенту Польши Анджею Дуде мог быть «актом дезинформации» со стороны России, призванным поссорить польское государство с Украиной. Такие подозрения высказал глава МИД страны Яцек Чапутович в эфире Polskie Radio.

Чапутович рассказал, что инцидент расследуется на уровне спецслужб и его министерства и Польша примет ответные меры, если сочтет, что розыгрыш действительно был призван испортить отношения Варшавы и Киева.

На такой замысел, по словам министра, могут указывать вопросы, которые звонивший россиянин задавал польскому лидеру. «Я хочу сразу сказать, что его ответы были корректными и не подставили Польшу в ситуацию недоразумения ни с одной другой страной», — цитирует радиостанция слова Чапутовича.

15 июля президент Дуда рассказал в своем Twitter, что раскусил обман российских пранкеров из-за слова «зубровка», которое его собеседник произносил слишком хорошо: по словам президента, у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которого изображал звонивший, не настолько четкое произношение.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде. Говоривший с президентом представился генсеком ООН и поздравил главу Польши с переизбранием. В разговоре он затронул тему коронавируса, а затем предложил Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.