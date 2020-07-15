Ставший жертвой российских пранкеров президент Польши раскусил обман

Переизбравшийся на должность президента Польши Анджей Дуда заявил, что раскусил обман во время разговора с российскими пранкерами, изображавшими генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом он рассказал у себя в Twitter

«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генсек не мог так четко произнести слово "зубровка", хотя голос был очень похож», — написал ставший жертвой телефонного розыгрыша политик. Он снабдил сообщение эмодзи в виде смеющегося до слез лица.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде. Говоривший с президентом представился генсеком ООН и поздравил главу Польши с переизбранием. В разговоре он затронул тему коронавируса, а затем предложил Дуде забрать Львов и некоторые другие украинские города. Президент Польши в ответ начал заикаться, затем сказал, что подобных настроений в Польше нет и страна находится в хороших отношениях с Украиной.