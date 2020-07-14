Польша захотела хороших отношений с Россией

Польша хочет хороших отношений с Россией, но их улучшению мешает ряд принципиальных позиций. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает ТАСС.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров», — отметил глава МИД. Одним из факторов, который мешает налаживать партнерство, министр назвал попытки России «интерпретировать историю, агрессивную политику».

В мае президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, где описаны текущие угрозы и проблемы, а также предлагаются варианты их решения. В новом документе Москву признали главной угрозой из-за ее «агрессивной политики».

До этого Чапутович обвинял Россию в использовании пандемии COVID-19 для дезинформации. По его словам, Москва «представляет угрозу в районе Балтийского и Черного морей, на Украине и в Сирии».

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