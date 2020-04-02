Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Москва «представляет угрозу в районе Балтийского и Черного морей, на Украине и в Сирии» и «осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса».

Также Чапутович сообщил, что министры, которые участвовали в видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, отметили значение сотрудничества с Украиной и Грузией «для расширения зоны стабильности и безопасности в непосредственном соседстве альянса».

Ранее Яцек Чапутович заявил о желании страны улучшить отношения с Россией. «Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — сказал министр. По его мнению, между Польшей и Россией должны существовать нормальные отношения, так как это соседние страны.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. В Польше заразились 2692 человек. Во всем мире коронавирусом нового типа заражены более одного миллиона человек, 51,4 тысячи умерли, 208,9 тысячи — излечились.

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