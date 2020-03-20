Поляки захотели присоединить часть России во время эпидемии коронавируса. Читатели польской Gazeta Wyborcza усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность забрать Калининградскую область.

Газета опубликовала статью «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в которой говорится об оказавшемся в изоляции регионе. По словам автора публикации, жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но лишились такой возможности после закрытия границ на фоне эпидемии.

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Поляки в комментариях к материалу предложили «забрать Калининградскую область себе». «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — написал один из читателей. «Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши», — заявил другой. Он поинтересовался, что бы сделал президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков». Ему ответили, что страна нанесет удар, так как это — ключевой регион.

Ранее в марте сообщалось, что власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. В Польше заразились 355 человек. Во всем мире коронавирусом нового типа заражены более 243 тысяч человек, 9,8 тысячи умерли, 85,6 тысячи — излечились.

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