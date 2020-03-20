Поляки захотели присоединить часть России во время эпидемии коронавируса. Читатели польской Gazeta Wyborcza усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность забрать Калининградскую область.
Газета опубликовала статью «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в которой говорится об оказавшемся в изоляции регионе. По словам автора публикации, жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но лишились такой возможности после закрытия границ на фоне эпидемии.
Поляки в комментариях к материалу предложили «забрать Калининградскую область себе». «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — написал один из читателей. «Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши», — заявил другой. Он поинтересовался, что бы сделал президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков». Ему ответили, что страна нанесет удар, так как это — ключевой регион.
Ранее в марте сообщалось, что власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса.
По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. В Польше заразились 355 человек. Во всем мире коронавирусом нового типа заражены более 243 тысяч человек, 9,8 тысячи умерли, 85,6 тысячи — излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения