Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США

Вероятная потеря Калининградской области в результате потенциального военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике является фантастическим прогнозом. Таким мнением поделился губернатор региона Антон Алиханов в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК в воскресенье, 27 октября.

Собеседник издания указал, что устал комментировать «американские глупости». «У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной», — отметил он.

Глава региона добавил, что у него сложилось впечатление, что в Джеймстаунском фонде США, автор которого опубликовал вероятный ход развития соответствующих военных действий, «не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво».

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Ранее в воскресенье стало известно о публикации старшего научного сотрудника фонда доктора Ричарда Хукера о возможном конфликте России со странами НАТО в Прибалтике. По мнению автора, в начале военного конфликта Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу.

Он заявил, что за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве западных самолетов российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника. Однако в итоге за счет наращивания американской и польской сухопутной военной группировок в регионе она не выдержит натиск противника и потеряет эксклав.

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