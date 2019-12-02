Калининградский губернатор высказался о военной угрозе региону

Планы стран НАТО по захвату Калининградской области довольно смешны, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в понедельник, 2 декабря.

Алиханов признался, что привык отшучиваться, комментируя сообщения о возможном конфликте в Прибалтике и захвате Калининграда, однако ничего хорошего в такой информации нет.

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«Эта кампания имеет свои цели, своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО. Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги», — сказал он.

По его словам, размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений «в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то». «Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии», — подчеркнул губернатор.

Алиханов напомнил о заявлениях отдельных польских политиков, которые говорили, что приостановили режим малого приграничного перемещения (МПП) с Россией на период проведения визита понтифик и саммита НАТО, а потом не восстановили, сославшись на меры безопасности.

«Но мне казалось, что карточка малого приграничного перемещения выдается не комплексу "Искандер", а человеку. Военные наши не ездят к ним», — подчеркнул он.

В октябре Алиханов заявил, что вероятная потеря Калининградской области в результате потенциального военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике является фантастическим прогнозом.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В июле 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке местного приграничного передвижения с Калининградской областью.

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