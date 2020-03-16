Власти России задумались о полном закрытии границ

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

По словам одного из собеседников газеты, данные ограничения не коснутся российских граждан и обладателей вида на жительство в России. Таким образом, постановление затрагивает иностранцев и практически дублирует меры властей некоторых западных стран и Евросоюза, принявших решение о запрете въезда иностранцам сроком на месяц.

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Источники также сообщили, что объявление о данной мере может быть сделано 18 марта. Дату вступления этого решения в силу они не уточнили.

На данный момент в России из-за ситуации с коронавирусом действуют частичные ограничения на границе с Монголией (в частности, на территории Тувы) и Китаем (продлены до 1 апреля), также будет закрыта граница с Белоруссией. 15 марта о введении ограничений на пересечение своих границ, в том числе со стороны России, объявили власти Казахстана и Грузии. Украина закроет свои границы 17 марта, а государства Шенгенской зоны ограничат въезд лицам из третьих стран сроком на 30 дней. По данным на 16 марта, единственным государством, на границе с которым ограничений нет ни с одной из сторон, остается Азербайджан.

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