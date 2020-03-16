Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ограничения будут действовать для граждан третьих стран. При этом государствам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, предложили присоединиться к запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.

По словам чиновников, исключениями будут граждане и жители ЕС и члены их семей. Запрет также не коснется работников таких важных секторов, как здравоохранение и транспорт.

Financial Times пишет, что запрет на въезд — это самый радикальный на данный момент ответ на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что о мере хотят объявить в течение дня 16 марта, в настоящее время чиновники согласовывают последние детали. При этом решение должно будет быть подписано лидерами стран.

В последние дни многие страны Европы вводят собственные запреты из-за коронавируса, в том числе закрывают границы и запрещают авиасообщение. В рамках карантинов закрываются учебные заведения, отменяются массовые мероприятия.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Число смертей превысило 6,7 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

Среди европейских стран лидером по числу заболевших остается Италия — почти 25 тысяч человек, из которых 1,8 тысячи умерло. На втором месте Испания — 9,4 тысячи заразившихся и 335 скончавшихся. Далее по числу заболевших идут Германия, Франция, Швейцария и Нидерланды.

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