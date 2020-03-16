В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток. Об этом сообщается в понедельник, 16 марта, в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС», — указано в сообщении.

Уточняется, что оставаться в самоизоляции также должны лица, совместно проживающие с вернувшимися из указанных стран гражданами.

Ранее в «карантинную зону» входили только Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран.

Кроме того, в Москве запретили все массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе. Также в рамках борьбы с распространением вируса введен запрет на мероприятия численностью более 50 человек в зданиях.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом; 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели; 86 случаев заражения оказались завозными, остальные — «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!