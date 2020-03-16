Грузия закроет границы из-за коронавируса

Грузия с 18 марта на две недели закроет границы из-за пандемии коронавируса. Въезд будет запрещен иностранным гражданам за исключением особых случаев, передает в понедельник, 16 марта, Sputnik Грузия.

Запрет не коснется аккредитованных в Грузии сотрудников дипломатических миссий, членов международных организаций и их семей, а также смешанных семей, в которых один из супругов или ребенок являются гражданами другой страны. В случае приезда иностранных делегаций вопрос об их пропуске будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

По последним данным, коронавирус в Грузии выявлен у 33 человек, один пациент выздоровел. Ранее страна решила закрыть границы с Арменией, Азербайджаном и Россией. Прибывающие из Китая, Ирана, Италии, Испании и ряда других стран обязаны пройти карантин.

В Грузии закрыты образовательные учреждения, отменены спортивные и развлекательные мероприятия, государственные ведомства работают дистанционно, в церквях проводится дезинфекция.

В мире коронавирусом заражены 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи.

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