Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

Отмечается, что запрет на пересечение границы не будет распространяться на тех граждан России и Грузии, которые захотят вернуться в свои страны. «Граждане России из Грузии без проблем смогут вернуться на родину, как и граждане Грузии обратно в республику», — заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Ранее президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил, что закрытие границ на фоне распространения коронавируса может привести к социальному взрыву в России. По его словам, если многочисленные трудовые мигранты утратят возможность вернуться на родину, а также лишатся заработка в России, ситуация в стране может накалиться.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.

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