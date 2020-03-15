В Узбекистане выявлен первый зараженный коронавирусом житель республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, 15 марта в лаборатории института вирусологии установлен COVID-19 у гражданки Узбекистана, которая вернулась из Франции.

Власти определили круг лиц, которые контактировали с зараженной, также имеется список 48 пассажиров и девяти членов экипажа рейса Uzbekistan Airways, находившихся с ней в самолете во время рейса из Парижа в Ташкент 11 марта. В настоящее время выясняются места их проживания с целью установления за ними медицинского контроля.

Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, отметили в агентстве.

Среди пассажиров рейса из Франции граждан России не было, отметил представитель оперативного штаба при кабинете министров для предотвращения проникновения коронавируса в Узбекистане.

С 14 марта Узбекистан приостановил авиасообщение с Францией.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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