Польша захотела улучшить отношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании страны улучшить отношения с Россией в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — сказал министр. По его мнению, между Польшей и Россией должны существовать нормальные отношения, так как это соседние страны.

Ранее Чапутович заявил, что между странами нет расхождений в вопросе роли СССР в победе над немецким нацистами. При этом Польша и Россия по-разному смотрят на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола.

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это неправдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически, на вымирание».

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