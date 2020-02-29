Бывший президент Польши пожелал сотрясающего Запад примирения с Россией

Польше следует примириться с Россией. Такое пожелание в субботу, 29 февраля, высказал бывший президент республики Лех Валенса в интервью RT.

По его словам, «эпоха раздела границ» уже давно прошла, уступив место эпохе дискуссий, которая предполагает уже совершенно другие решения. «Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — подчеркнул Валенса.

Он отметил, что налаживание отношений между Москвой и Варшавой сотрясло бы и всю Европу, и США, которые в настоящее время используют разногласия Польши и России в своих интересах.

Ранее в феврале Валенса высмеял заявление главы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России за ущерб от Второй мировой войны. «Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы», — отметил бывший президент, призвав Варшаву идти вперед и начать диалог с Москвой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!