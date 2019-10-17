Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира

Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране. Об этом сообщает Niezalezna.

При этом политик отметил, что этих изменений на сегодняшний день недостаточно. «То, что делают российские демократы, — хорошо, но нужно это воплощать активнее и более солидарно. Россия нужна всему миру, это прекрасная страна», — заявил он, выступая на международной конференции Forum 2000 в Праге.

В декабре прошлого года Лех Валенса признался, что винит себя за то, что в свое время не наладил отношения с Россией. Бывший лидер Польши заявил, что несмотря на хорошие отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, он не исполнил своего замысла.

Политик также отметил, что на ссоре двух зарабатывает третий, и это должны понимать и те и другие. По словам бывшего политика, он сожалеет, что оставил российский вопрос на второй президентский срок, потому что для нормализации отношений с Москвой ему не хватило времени. Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год.

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