Польшу осудили за отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих властей республики не приглашать российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом он заявил в беседе с газетой Rzeczpospolita.

Валенса считает, что таким образом власти Польши усугубляют «и без того плохие отношения» с Россией. По его мнению, пригласить Путина на мероприятия необходимо, чтобы рассказать ему «правду о том, как они напали на нас». «Он должен услышать несколько жестких слов — но дипломатично», — уточнил экс-президент.

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В середине июля вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что приглашение Путину не направлялось, поскольку неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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