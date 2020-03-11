Польша признала главную роль СССР в победе над нацистами

Между Россией и Польшей нет расхождений в вопросе роли СССР в победе над немецким нацистами. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — подчеркнул он. Чапутович заявил, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Министр отметил, что при этом Польша и Россия по-разному смотрят на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола. По его мнению, благодаря ему «СССР напал на территорию Польши».

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это не правдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание».

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