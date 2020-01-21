Польша призвала Путина рассказать правду о холокосте

Польша призвала российского президента Владимира Путина рассказать правду о холокосте. Об этом заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский, передает The Times of Israel.

По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это не правдивое заявление и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев. Замглавы МИД также попросил российского лидера воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

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14 января политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Рар заявил, что Польша затаила обиду на Советский Союз, поскольку тот долгое время держал ее под контролем в своей коммунистической системе.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание». Липски в донесении, в свою очередь, написал, что если это произойдет, то «поставим ему — Гитлеру — прекрасный памятник в Варшаве».

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркнул, что факт освобождения лагеря советской армией является историческим.

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