Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Его слова приводит телеканал «360».

Рар заявил, что Польша затаила обиду на Советский Союз, поскольку тот долгое время держал ее под контролем в своей коммунистической системе. «Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это. Они хотят быть в образе вечной жертвы», — объяснил эксперт.

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Политолог также осудил поведение руководства Польши. Он считает, что использовать трагический юбилей для насаждения антироссийского нарратива неправильно.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркнул, что факт освобождения лагеря советской армией является историческим.

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