Дуде посоветовали пригласить Путина в Освенцим и получить право слова в Израиле

Бывший президент Польши Лех Валенса объяснил, почему действующему лидеру страны Анджею Дуде не предоставили право слова на Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января. Об этом он рассказал в беседе с Onet.pl.

«Прежде всего нужно было пригласить [Владимира] Путина в Освенцим», — подчеркнул Валенса, добавив, что российскому лидеру не направили приглашение на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря, которое пройдет в конце января 2020 года в Польше. «Следовало ожидать, что Дуда не получит право голоса в Израиле. В этой ситуации он не может туда полететь», — заключил бывший президент страны.

Он назвал происходящее вокруг форума памяти Холокоста в Израиле «планом Путина» и отметил, что теперь российский лидер без препятствий сможет выступить в Иерусалиме и «добиться успеха». При этом Валенса посоветовал Дуде признать, что «русские освободили лагерь» Освенцим, поскольку это «историческая правда, которую никто не изменит».

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения лагеря Освенцим в Польше должны пройти 27 января. Предполагается, что Путин не будет там присутствовать. При этом в июле 2019 года польские власти заявили о намерении отправить президенту России приглашение. Тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский подчеркнул, что факт освобождения лагеря советской армией является историческим, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Запланированный визит Путина, который должен быть «главным гостем форума», стал одной из основных причин отказа Дуды от поездки.

На этом фоне польский политолог Михал Шлуджиньски обратил внимание на оргкомитет израильского форума. В его составе, в частности, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, который, по словам эксперта, имеет контакты с Кремлем. Как отмечает Шлуджиньски, именно Кантор привлек Путина к участию в форуме, что будет на руку израильтянам. Политолог предположил, что российский президент обязательно воспользуется отсутствием Дуды на мероприятии и вновь обвинит Польшу в начале Второй мировой войны.

Также в числе организаторов форума президент Израиля Реувен Ривлин — глава израильского МИД Исраэль Кац, ранее обвинявший поляков в антисемитизме, и председатель правления «Яд Вашем» Авнер Шалев, рассказал Шлуджиньски.

В крупнейшем концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (известном как Освенцим по названию соседнего города) с 1940 по 1945 год были убиты примерно 1,1 миллиона человек. В основном жертвами стали евреи, которых туда свозили со всей Европы. Также среди них были поляки, цыгане и советские пленные. Освенцим считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста.

День освобождения Освенцима советскими войсками установлен ООН в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста. Его отмечают 27 января.

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