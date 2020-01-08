В Польше пожаловались на Путина и организаторов форума в Израиле

Польский политолог Михал Шлуджиньски пожаловался на президента России Владимира Путина и организаторов Всемирного форума памяти холокоста, который пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Он посчитал, что лидеру Польши Анджею Дуде не случайно было отказано в праве выступления на мероприятии. Своим мнением эксперт поделился на сайте издания Rzeczpospolita 8 января.

Шлуджиньски обратил внимание на данные об организаторах форума, размещенных на сайте «Яд Вашем». В их числе президент Израиля Реувен Ривлин, глава израильского МИД Исраэль Кац, ранее обвинявший поляков в антисемитизме, председатель правления «Яд Вашем» Авнер Шалев и президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, который, по словам политолога, имеет контакты с Кремлем.

Как отмечает Шлуджиньски, Кантор привлек Путина к участию в форуме, что будет на руку израильтянам. Политолог предположил, что российский президент обязательно воспользуется отсутствием Дуды и вновь обвинит Польшу в начале Второй мировой войны.

4 января член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что отсутствие польского президента на Всемирном форуме памяти холокоста будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев.

Таким образом сенатор прокомментировал информацию о том, что Дуда отказался ехать в Израиль из-за того, что мероприятие должен посетить Владимир Путин.

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