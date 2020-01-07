В Израиле объяснили отказ президента Польши ехать на форум из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле, поскольку ему не предложили выступить на мероприятии вместе с главами других государств. Об этом во вторник, 7 января, сообщает The Times of Israel.

Как рассказали изданию в пресс-службе «Яд Вашем», уже запланированы выступления президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, британского принца Чарльза и высокопоставленного американского чиновника. Кроме того, со стороны Германии должен будет произнести речь президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Получается, что президенты Путин, Штайнмайер и Макрон будут говорить, а президент Польши — нет. Я не согласен с этим», — отметил Дуда в эфире польского телевидения, заключив, что при таких условиях не намерен посещать форум.

После этого представитель лидера Польши заявил, что ситуация, при которой Дуда будет «сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, не годится». В то же время в «Яд Вашем» рассказали, что не получали официального запроса на выступление польского главы.

4 января член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что отсутствие польского президента на Всемирном форуме памяти холокоста будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев.

Таким образом сенатор прокомментировал информацию о том, что Дуда отказался ехать в Израиль из-за того, что мероприятие должен посетить президент России Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!