В России прокомментировали отказ президент Польши ехать в Израиль из-за Путина

Если польский лидер Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти холокоста, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал информацию о том, что Дуда отказался ехать в Израиль из-за того, что мероприятие также должен посетить президент России Владимир Путин.

«Польша официально встает в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовым уничтожением евреев. Очень недальновидно», — сказал Морозов. Он добавил, что российский лидер на мероприятии будет представлять страну, «которая спасла еврейский народ от уничтожения».

В конце декабря прошлого года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал Липски сволочью и антисемитской свиньей из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.

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