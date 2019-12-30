В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского. Его заявление опубликовано на сайте Совета министров страны, передает «Европейская правда».

Моравецкий подчеркнул, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу, при этом делал это осознанно: «Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление совсем не на исторической, а на современной геополитической арене».

По мнению премьер-министра, Москва потерпела ряд серьезных поражений: ей не удалось «полностью подчинить Белоруссию», Европейский союз продлил санкции за присоединение Крыма, а нормандский саммит прошел на фоне обострения с американской стороны, что усложнит реализацию «Северного потока-2». Помимо этого российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Глава правительства Польши заключил, что рассматривает слова Путина как «попытку скрыть существующие проблемы».

24 декабря российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Дипломат рассказал, что с ним провели жесткую, но вполне корректную беседу. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заключил Андреев.

Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ. Глава государства упомянул Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

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