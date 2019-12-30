Захарова обвинила Польшу в попытке переиграть ситуацию в свою пользу

Вызов российского посла в МИД Польши — это попытка Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, расставив соответствующие акценты. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему такая реакция? Зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем"», — сказала она.

Дипломат отметила, что Россия привержена итогам Второй мировой войны и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после заявления президента России Владимира Путина, который назвал польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей. Так он отреагировал на обещание посла поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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