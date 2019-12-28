Российский посол объяснил полякам слова Путина о польской политике

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева его вызвали в МИД Польши. Об этом сам дипломат рассказал агентству РИА Новости.

Он пояснил, что причиной вызова стали высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. «Беседа была жесткая, но вполне корректная. Директор восточного департамента излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны. <...> Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил Андреев.

