Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России

Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами. Такое заявление сделала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия-24».

Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. «Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед. (...). Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории», — подчеркнула она.

Дипломат назвала такие настроения части польского истеблишмента причиной, которая мешает развивать отношения. Захарова также напомнила, что предложение перестать постоянно обсуждать проблемы прошлого века содержались в статье президента России Владимира Путина еще перед его поездкой в Польшу в 2009 году.

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24 декабря Путин рассказал о деятельности Юзефа Липски, который в 1938 году, будучи послом Польши в нацистской Германии, одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и в своем донесении руководству обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.

22 декабря в МИД Польши заявили, что слова российского президента Владимира Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений. Тогда он сказал, что советские войска вошли на территорию Польши, когда правительство страны ее уже не контролировало.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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