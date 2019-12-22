Захарова обвинила Варшаву в подрыве отношений с Россией

Представители Варшавы, а не Москвы, много лет подрывали двусторонние отношения между странами и работу экспертов, которые разбирались в сложных вопросах истории двух стран. Об этом в воскресенье, 22 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

«Представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — сказала Захарова.

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22 декабря в МИД Польши заявили, что слова российского президента Владимира Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений.

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны. Шинковский вель Сенк добавил, что его страна «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».

Согласно официальной версии Польши СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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