МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны

В МИД Польши считают, что слова российского президента Владимира Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

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«Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях», — сказано в заявлении.

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны. Шинковский вель Сенк добавил, что его страна «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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