Польша прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Польские власти анализируют слова российского президента Владимира Путина о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны, заявил заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — приводит агентство его ответ журналистам. Комментируя высказывания российского лидера, Шинковский вель Сенк добавил, что его страна «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».
Высказывание Путина, о котором спросили польского дипломата, прозвучало на пресс-конференции главы России в четверг. По его словам, советские войска вошли на польскую территорию, когда ее уже не контролировало правительство страны. Оно, как сказал Путин, «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», и СССР просто не с кем было проводить переговоры.
По официальной версии, принятой в Польше, СССР в сентябре 1939 года напал на страну одновременно с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому Владимира Путина не пригласили на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.