Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

«Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последнее время, не заинтересована в этом», — сказал польский министр.

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Шинковский вель Сенк добавил, что Польша меняет свой подход к историческим проблемам. В частности, десять лет назад Владимир Путин, занимающий тогда пост премьер-министра, был одним из главных гостей мероприятий. Однако на этот раз Польша решила пригласить президента США Дональда Трампа.

О том, что Варшава не отправила Путину приглашение на мероприятия, стало известно 20 марта. Позже вице-премьер польского правительства Яцек Сасин пояснил, что это связано с действиями России «по отношению к соседу». Ожидается, что мероприятия посетит канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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