Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод «Северный поток» с пактом Молотова — Риббентропа. Об этом сообщает РИА Новости.

Газопровод, который обходит Польшу и страны Балтии, Шинковский вель Сенк назвал договоренностью между Россией и ФРГ во вред этим странам и Европе.

Дипломат рассказал, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. По словам Шинковского вель Сенка, Путин выразил критическое отношение со стороны России к пакту Молотова — Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода.

Варшава, по словам замглавы МИД, надеется, что США помогут помешать реализации «Северного потока-2».

«Северный поток» — газопровод между Россией и Германией, который проходит по дну Балтийского моря. В проекте также участвуют Нидерланды и Франция. Его главное предназначение — увеличить поставки газа в европейские страны и уменьшить зависимость от транзитных стран. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода между Россией и Германией через Балтийское море.

Договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа, был подписан между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Через неделю после заключения пакта, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши. 17 сентября войну с поляками начал СССР. В результате польские земли были поделены между Третьим рейхом и Советским Союзом.

Ранее сообщалось о том, что страны Европы осудили пакт Молотова — Риббентропа.

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