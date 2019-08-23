Страны Европы осудили пакт Молотова — Риббентропа

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии в совместном заявлении осудили Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа. Об этом сообщает EU Observer.

Заявление приурочено к 80-й годовщине со дня подписания документа. По мнению представителей внешнеполитических ведомств, пакт Молотова — Риббентропа стал причиной начала Второй мировой войны и «обрек половину Европы на десятилетия страданий».

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Кроме того, авторы заявления отметили, что в настоящее время в мире происходит попытка реабилитировать идеологию нацизма и сталинизма, а также оправдать преступления Германии и Советского Союза.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из них подвергнется атаке любого другого государства. Пакт был заключен сроком на 10 лет.

2 июня фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа. Ранее в распоряжении историков были только немецкие варианты документа. Кроме того, был обнародован ранее засекреченный дополнительный протокол к договору. Он касался договоренности о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Согласно протоколу, в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, а также Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

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