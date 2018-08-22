Эстония и Латвия захотели получить у России компенсацию за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Разначс заявили, что Таллин и Рига могут потребовать у России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Об этом сообщает портал ERR.

Итогом встречи министров, состоявшейся 21 августа, стало совместное заявление, в котором подчеркивается важность изучения возможностей по предъявлению требований о взыскании ущерба к России как правопреемницы СССР. Также Рейнсалу и Разначс подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за «советской оккупации».

Как отмечается, Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Разначс же рассказал представителю Эстонии о возможных мерах, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.

В апреле 2016 года представитель латвийской правительственной комиссии по подсчету ущерба от действий СССР Рута Паздере заявила об увеличении суммы претензий к России за «советскую оккупацию» до 300 миллиардов евро. Ранее та же комиссия оценивала сумму ущерба в 185 миллиардов евро, но, как заявила Паздере, она касалась только экономики, а ущерб был нанесен также демографии и окружающей среде.

Эстония, Латвия, а также Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

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