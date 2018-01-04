Латвия уравняла солдат СССР и Третьего рейха

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим Красной армии и вооруженных сил нацистской Германии. Документ опубликован в четверг, 4 января, в Latvijas Vēstnesis.

Закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу 1 февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику — прим. «Ленты.ру») были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях, как «оккупированное государство».

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Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

Членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.

Республики Прибалтики вошли в состав СССР летом 1940 года. Во всех этих государствах событие считается началом периода «советской оккупации».

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