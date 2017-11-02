В Латвии уравняют советских и немецких ветеранов Второй мировой войны

Сейм Латвии в четверг, 2 ноября, во втором чтении принял законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим советской армии и войск фашистской Германии. Об этом сообщает портал Delfi.

В парламенте объяснили, что тем самым хотели бы «признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в этом глобальном конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Статус участника получает те, кто по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства.

Материалы по теме Округ Леттланд Как Латвия жила под фашистской оккупацией

Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

Членам национал-социалистической партии Германии, сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.

В 2008 году в республике был учрежден день памяти латышских легионеров СС (военизированные формирования нацистской партии, в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией). 16 марта официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров.