Литва ополчилась на российские телеканалы из-за «разжигания войны и ненависти»

Литовская комиссия по радио и ТВ «ЛКРТВ» обвинила российские каналы «РТР Планета» и «ТВЦi» в разжигании ненависти и намерена рассмотреть возможное ограничение вещания. Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, комиссия обратила внимание на выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «РТР Планета» от 31 мая и выпуск программы «Право знать» на канале «ТВЦi» от 10 июня. «Нарушения установлены, выводы составлены, теперь нашей комиссии нужно ознакомиться с выводами и, если они будут утверждены, начнутся дальнейшие процедуры», — рассказал председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

Представители ЛКРТВ уточнили, что усмотрели в передачах разжигание ненависти. Так, в эфире «РТР Планета» лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости выдвижения ультиматума прибалтийским государствам. «Нужно, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не уведете — мы примем определенные меры», — пригрозил он, намекнув на «какие-то самолеты».

В выпуске программы «Право знать» Жириновский говорил об оккупации Украины. Факт «разжигании ненависти» также подтвердили в департаменте стратегической коммуникации и связей с общественностью Минобороны страны.

18 августа стало известно, что власти двух регионов Латвии по совету местных спецслужб запретили проводить на своей территории съемки российского мини-сериала «Парад Алле» о холокосте. По мнению латвийской полиции безопасности, картина может показывать некоторые исторические события в выгодном для России и невыгодном для Латвии свете.