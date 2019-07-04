В Кремле объяснили пользу пакта Молотова — Риббентропа

Подписание в 1939 году пакта о ненападении помогло Советскому Союзу избежать войны на два фронта, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 4 июля.

«Если бы советско-германский договор не был заключен, начало агрессии против Советского Союза было бы не с тех рубежей, в которых это произошло, а гораздо восточнее», — сказал Иванов.

Так он прокомментировал копии документов, которые опубликовало Российское военно-историческое общество. Иванов подчеркнул, что эти документы не являются секретными и уже публиковались.

По словам Иванова, в случае неподписания этого документа Япония могла объявить войну. Однако узнав о соглашении, японские власти решили, что «один на один воевать с Советским Союзом не резон», пояснил он. Чиновник добавил, что анализ документов подтвердил, что у советской стороны не было планов раздела Польши.

2 июня фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Ранее распоряжении историков были имелись только немецкие варианты.

Кроме того, тогда же был обнародован дополнительный протокол к договору, который ранее был засекречен. Он касался договоренности о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Согласно ему, в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, а также Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!