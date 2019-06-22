Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.

На портале рассказывается о выдающемся подвиге защитников, выложены наградные листы бойцов РККА, свидетельские показания о гибели солдат. Также опубликованы рассекреченные документы того периода, в том числе о боевых подразделениях на западных рубежах в момент нападения Германии на СССР.

Брестская крепость подверглась атаке гитлеровских войск в первый день Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. Оборона длилась до конца августа. Советские войска освободили ее 28 июля 1944 года.

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