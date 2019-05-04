Дорога памяти завершилась в Брестской крепости

В Брестской крепости завершилась всероссийская патриотическая акция «Дорога памяти», организованная Следственным комитетом России, передает корреспондент «Ленты.ру»

Торжественная церемония завершения акции прошла у Вечного огня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В ней приняли участие делегации следственных комитетов двух стран — России и Белоруссии, а также руководство мемориального комплекса, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты учебных заведений Следственного комитета России.

Фото: Следственный Комитет России 1 /8

В ходе церемонии директору мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» была передана символическая капсула, в которую собирали землю с мест боев Великой Отечественной войны на всех этапах эстафеты. Она будет вечно храниться в музее. Затем в память о солдатах, павших в годы ожесточенной войны, к Вечному огню были возложены венки и цветы от двух стран. Вторая такая же капсула с землей с мест боев будет доставлена в музей Следственного комитета Российской Федерации.

В следующем году СКР намерен провести аналогичную акцию, которая пройдет по всей территории РФ — от Камчатки до Калининграда. В честь 75-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками состоятся памятные мероприятия, посвященные подвигу советских воинов.

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