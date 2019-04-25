Столичные следователи приняли эстафету «Дороги памяти»

В четверг, 25 апреля, сотрудники столичного главка Следственного комитета России (СКР) и военнослужащие 154 отдельного Комендантского Преображенского полка приняли в столице всероссийскую эстафету «Дорога памяти», приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

Организованный СКР масштабный проект «Дорога Памяти» призван объединить в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне города-герои и города воинской славы, напомнить о подвигах фронтовиков и тружеников тыла, отдать им дань уважения, а также сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях.

Символ эстафеты – капсула в виде гильзы от снаряда, – уже пронесена по всей России. В течение нескольких месяцев по всей стране – от Владивостока до Санкт-Петербурга – в специальные кисеты собиралась земля с мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Москва приняла эстафету вблизи деревни Кузовлево поселения Роговского на Поле воинской Славы 1812 и 1941 годов – высоте «Длинная», которая с начала ХIХ века занимает особое место в военной истории России. Именно здесь во время Отечественной войны 1812 году шел Тарутинский бой – сражение между войсками маршала Мюрата и солдатами Кутузова. А Уже в Великую Отечественную, в 1941 году, через Кузовлево проходила линия обороны Москвы.

На торжественном митинге исполняющий обязанности руководителя столичного главка СКР Андрей Стрижов, а также другие приглашенные гости отметили важность этого мероприятия для сохранения наследия предков. В ближайшее время капсула с землей из российских городов направится к стенам Брестской крепости, туда, где началась Великая Отечественная война.

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