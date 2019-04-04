Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок

Президент России Владимир Путин заинтересовался проектом по поиску подлодок, затонувших на Балтике в Великую Отечественную войну. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

«Мне очень интересно», — сказал Путин, отметив, что постарается принять участие в церемонии увековечивания памяти экипажей подводных лодок.

Участники проекта «Вахты памяти» по поиску подводных лодок в Финском заливе, затонувших в годы войны, за семь поисковых сезонов нашли 14 субмарин. Еще несколько только предстоит обнаружить.

После завершения поисков планируется провести церемонию увековечивания памяти экипажей субмарин. По задумке участников проекта, глава государства на аппарате сможет спуститься под воду к одной из подлодок и принять участие в установке на ней памятной таблички.

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