Российские евреи поддержали Путина за слова о польском после в Третьем рейхе

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липски. Свою позицию он рассказал агентству РИА Новости.

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — заявил он.

Борода отметил, что Липски не просто сочувствовал идеям Гитлера, но «вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке».

Ранее 24 декабря российский лидер упомянул деятельность Липски, который в 1938 году, будучи послом Польши в нацистской Германии, одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и в своем донесении руководству обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На прошедшем расширенном заседании коллегии Минобороны президент вспомнил о дипломате, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

Из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 миллиона евреев во время Второй мировой войны погибло 2,8 миллиона. На территории этой восточноевропейской страны располагались многочисленные гетто и лагеря смерти.

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