В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы. Об этом сообщает издание «360».

По словам сенатора, глава государства оценил позицию польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липски, опираясь на конкретные архивные и трофейные документы. «Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — сказал он.

Джабаров отметил, что вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши ничего не изменит, поскольку позиция Москвы основана на фактах.

24 декабря Путин на коллегии Министерства обороны России, обсуждая тему начала Второй мировой войны, назвал сволочью и антисемитской свиньей Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Спустя несколько дней стало известно, что в связи с высказываниями главы государства в МИД Польши был вызван Сергей Андреев — российской посол в Варшаве. «Беседа была жесткая, но вполне корректная. Директор восточного департамента излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны. <...> Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — рассказал дипломат.

Липски был послом Польши в Третьем рейхе с октября 1934-го по сентябрь 1939 года, но еще с лета 1933-го представлял интересы Варшавы в Берлине в статусе депутата. В январе 1934-го от имени польского государства он подписал пакт Пилсудского — Гитлера, который, по мнению Польши, обезопасил бы ее от возможной агрессии со стороны нацистов и позволил рассчитывать на поддержку при переделе версальских границ, что в дальнейшем и оправдалось при разделе Чехословакии в 1938 году.

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