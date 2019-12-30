Путина обвинили в попытке рассорить Польшу с США

Последние заявления российского президента Владимира Путина — попытка разрушить союзы Польши с США и западноевропейскими странами. Такое мнение высказал бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, передает ТАСС.

«Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза "Трехморье"», — приводит агентство слова политика.

24 декабря российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после заявления президента России Владимира Путина, который назвал польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей. Так он отреагировал на данное в 1938 году обещание посла поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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