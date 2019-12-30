В России ответили на заявление Польши о союзе СССР и нацистской Германии

Претензии по поводу Второй мировой войны Польша должна предъявлять не Советскому Союзу, а своей довоенной элите. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа военным союзом СССР и нацистской Германии.

По словам Пушкова, Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене и всячески набивалась в союзники к Адольфу Гитлеру. Однако Гитлер, как отметил сенатор, не предполагал Польши на карте Европы.

Накануне, 29 декабря, Моравецкий высказался о пакте Молотова-Риббентропа и приравнял ответственность нацистской Германии и СССР за начало Второй мировой войны. Премьер уточнил, что после его подписания Гитлер напал с запада на Польшу, а затем с востока это сделал СССР. По его мнению, подписанный в 1939 году пакт стал военным союзом между странами.

Ранее в декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что польское руководство должно принести извинения за поддержку польским послом в Третьем рейхе Юзефом Липски идей Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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